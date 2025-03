Ilgiorno.it - Lotto e 10eLotto, pioggia di vincite in Lombardia: a Milano centrato un 9 Oro da 50mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

, 31 marzo -baciata dalla fortuna grazie al 10ee al. Nell'estrazione di sabato 29 marzo, come riporta Agipronews, in via Padova aun giocatore si è portato a casagrazie a un 9 “Oro” con una giocata di soli 3nella modalità Frequente . Il colpo anon è stata il solo indove si segnalano dueda 15milaciascuna: una a Verdello, in provincia di Bergamo, in via Giovanni Paolo XXIII, l’altra a Rozzano, in provincia di, in via Isonzo, entrambe con un 7 Doppio Oro. Infine, a Paitone, in provincia di Brescia, sono stati vinti 12.500. Ilinvece ha premiato a San Gervasio Bresciano, in provincia di Brescia, è stato realizzato un terno da 23.750sulla ruota Nazionale. L'estrazione di, 10ee Superenatorna domani sera, martedì 1 aprile.