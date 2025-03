Lanazione.it - "Loro sono quelli che hanno reso impossibile prenotare una visita"

Leggi su Lanazione.it

Il Movimento 5 stelle, nella coalizione di governo dell’Umbria, risponde agli attacchi del centrodestra sulla manovra varata dalla Giunta regionale che prevede l’aumento delle aliquote per far fronte al "buco" nei conti della sanità. "Gli stessi che oggi parlano di tassecheuna, costringendo i cittadini a pagare una super tassa per curarsi privatamente. Una tassa occulta che ha colpito chi non poteva aspettare mesi per una, una diagnosi, un intervento. Ecco perché serve fare chiarezza" affermano Thomas De Luca, coordinatore e assessore regionale e Luca Simonetti, presidente del gruppo all’Assemblea legislativa. "Qualcuno ha deciso di fare un’operazione scientifica di disinformazione, nell’intento di giocare allo sfascio sulla pelle della sanità pubblica.