Isaechia.it - Lorenzo Spolverato, il monologo in cui ripercorre la sua avventura al Grande Fratello: “Sono stato messo a dura prova ma…”

Leggi su Isaechia.it

è l’unico finalista uomo di quest’edizione delche vedrà eleggere il vincitore assoluto questa sera.Mancano infatti ormai pochissime ore a quella che sarà la puntata conclusiva, dopo 6 mesi e mezzo di reality show. Questa sera, i fan affezionati al programma potranno eleggere il loro beniamino che, a questo punto, potrebbe essere proprio. In queste ultimi momenti vissuti in Casa, mentre Helena Prestes si è abbandonata ad un pianto liberatorio, il modello milanese invece ha sbottato contro la produzione del programma. Ieri notte infatti, dopo non aver gradito la musica messa dalla regia, si è lasciato andare ad uno sbrocco contro gli autori:macome si rivolge agli autori? Ma che follia ? #pic.twitter.com/HPHUlen2Qf— carlottina (@carlott25434055) March 30, 2025le minacce di uscire dalla porta rossa fino all’ultimo giorno e mai che lo avesse realmente fatto sto quaquaraquàpic.