L’ora dei forni al Modernissimo un manifesto del cinema libero dall’Argentina

Arriva direttamente dall’Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales di Buenos Airesdei– 1. Neocolonialismo e violenza (Argentina, 1968) di Octavio Getino e Fernando E. Solanas, in proiezione martedì 1 aprile 2025 alle 21.15, al Multidi Napoli, nell’ambito della rassegnatografica Manifesti per un– I dannati della terra.L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto CohousingNapoli, organizzata da Italian Internationalin collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Scuola didell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con la partecipazione di Università degli Studi di Napoli L’Orientale.A introdurre in sala il film sarà Cristina Piccino, firma storica delda sempre attenta aldelle aree marginalizzate, alla presenza di Beatriz Amuchástegui, militante e moglie del regista Fernando Solanas ai tempi della lavorazione del film.