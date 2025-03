Iodonna.it - Look asimmetrici per entrambe le principesse, ma con stili diametralmente opposti

LeCharlene e Carolina di Monaco hanno rubato la scena alla 69esima edizione del Ballo della Rosa 2025, l’evento più esclusivo e raffinato del Principato di Monaco. La serata, che si è tenuta il 29 marzo nello splendido scenario della Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, ha visto le due donne di casa Grimaldi sfoggiare abiti da sogno, in perfetta sintonia con il tema caraibico scelto per quest’edizione. Ogni anno, il Ballo della Rosa è un appuntamento imperdibile, non solo per la sua importanza culturale e sociale, ma anche per il suo ruolo di vetrina della moda più esclusiva. Ballo della Rosa 2025: le foto degli ospiti guarda le foto Charlene di Monaco: l’audacia del pizzo verdeHa voluto rischiare e non ha sbagliato.