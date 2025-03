Sport.quotidiano.net - Longo spinge la Zenith: tre punti nel sacco

Tuttocuoio 0Prato 1 TUTTOCUOIO: Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Centonze (84’ Benericetti), Sansaro, Fino, Russo, Haka (73’ Casari Bertona); Boiga, Di Natale (59’ Massaro). A disp. Dainelli, Fiscella, Del Rosso, Severi, Costea, Chiti. All. Firicano.PRATO: Brunelli; Casini (62’ Cela), Pupeschi, Tempestini, Perugi (75’ Rosi); Saccenti, Cecchi, Nistri (78’ Toci); Kouassi;(61’ Falteri), Cellai (67’ Mertiri). A disp. Landini, Fiore, Moussaid. All. Settesoldi. Arbitro: D’Andria di Nocera. Reti: 27’. Note: al 52’ espulso Moretti per doppia ammonizione. Torna a sorridere laPrato e lo fa ottenendo un successo di misura sul campo del Tuttocuoio. Con questa vittoria gli amaranto raggiungono quota 32nel girone D di serie D e, in attesa di sviluppi sul fronte della procura sportiva per il tesseramento irregolare di Tempestini, si porta momentaneamente al limite della zona play out con 32, al pari di Corticella e Sasso Marconi.