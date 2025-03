Secoloditalia.it - Londra, vertice mondiale sui migranti. Orgoglio Meloni: “Il nostro modello Albania apripista per l’Europa”

Quaranta paesi di tutto il mondo sono oggi rappresentati, a, nel supersulla sicurezza e la lotta all’immigrazione illegale organizzato dal premier britannico Keir Starmer, “primo grandeinternazionale tenutosi nel Regno Unito per affrontare l’emergenza dell’immigrazione illegale”, è la definizione utilizzata dalla diplomazia britannica. Ilsi svolgerà sotto la guida del ministro dell’Interno, Yvette Cooper e vedrà la partecipazione di rappresentanti del resto del, dell’Asia, del Medio Oriente, dell’Africa e del Nord America, compresi gli Stati Uniti. L’immigrazione illegale è una sfida impellente per il premier laburista, entrato in carica lo scorso luglio, che ha promesso, come i suoi predecessori conservatori, di arginare il fenomeno delle “piccole imbarcazioni” contrastando le reti di trafficanti di esseri umani.