Londra, neonato abbandonato e trovato morto davanti a una chiesa: arrestata la madre

è sotto shock per la tragica scoperta di unsenza vitaa unanel cuore di Notting Hill, uno dei quartieri più noti della capitale britannica. Una donna di circa trent’anni è statain relazione al caso, identificata dalla BBC come la possibiledel piccolo. Scotland Yard ha reso nota la vicenda senza diffondere il nome della persona fermata, sottolineando che l’arresto è un atto dovuto nell’ambito delle indagini.Accuse di infanticidio e indagini in corsoLa donna, sospettata di infanticidio e abbandono di minore, è attualmente sotto sorveglianza in ospedale, dove è stata condotta dagli agenti. Secondo la polizia, sta ricevendo tutto il supporto necessario mentre gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica della tragedia. Un’autopsia è stata programmata nei prossimi giorni per chiarire le cause del decesso.