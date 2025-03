Quotidiano.net - L’offerta di Netanyahu: "Hamas deponga le armi. Esilio e via al piano Usa"

Leggi su Quotidiano.net

di Aldo Baquisdeve deporre le. I suoi leader riceveranno il permesso di partire. Israele assumerà la responsabilità generale sulla Striscia e autorizzerà la realizzazione delTrump per una emigrazione volontaria". Così il premier Benyaminha delineato ieri al governo i propri piani per la conclusione del conflitto. Nell’immediato, ha aggiunto, Israele progetta di accrescere ulteriormente la pressione su Gaza, dopo aver constatato – ha aggiunto – che conoccorre "procedere nella diplomazia senza mai cessare di tenerli sotto il fuoco". Ed ecco, ha osservato, che "ora si aprono crepe nelle loro posizioni". Solo la fusione di pressioni diplomatiche e di attività militari, ha concluso, ha consentito finora a Israele di recuperare ostaggi. Nella sostanza Israele si affida dunque in maniera crescente a Trump.