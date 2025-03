Lanazione.it - Lo studio fiorentino che dà un nuovo volto ai buchi neri: non solo distruttori, anche architetti

Firenze, 31 marzo 2025 – Iche si trovano al centro delle galassie non sonodivoratori di materia ma veri propricosmici. È la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori internazionali guidati dall’Università di Firenze e da Inaf–Osservatorio Astrofisico di Arcetri, protagonisti di un lavoro pubblicato su Nature Astronomy (“Evidence of the Fast Acceleration of AGN-Driven Winds at Kiloparsec Scales”). Loha dimostrato per la prima volta che i venti generati daisubiscono un’improvvisa accelerazione quando si allontanano dal centro galattico, giocando un ruolo chiave nell’evoluzione delle galassie. “Ogni galassia ospita al centro un buco nero supermassiccio – spiegano i primi firmatari dell’articolo Cosimo Marconcini e Alessandro Marconi, rispettivamente dottorando e docente di Astrofisica del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze – Questi nuclei galattici attivi mentre "mangiano” materia, generano forti venti di gas che si diffondono nello spazio circostante”.