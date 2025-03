Oasport.it - Lo sci alpino femminile come il tennis dei Big-Three? Le veterane spadroneggiano in attesa delle giovanissime

Leggi su Oasport.it

Terminata la Coppa del Mondo di sci, è impressionante sottolineare un dato legato all’anagraficaprotagoniste della stagione 2024-25.sappiamo, la Sfera di cristallo è stata conquistata da Federica Brignone, 34 anni e 8 mesi. Piazza d’onore per Lara Gut-Behrami, ormai prossima alle 34 primavere. Il gradino più basso del podio si è rivelato appannaggio di Sofia Goggia, 32 anni e 4 mesi.Età mediaprime tre? Siamo ben oltre i 33 anni. Si tratta di una situazione senza precedenti nella storia della disciplina. Peraltro, nell’inverno appena concluso, abbiamo visto cadere uno dopo l’altro tutti i primati di anzianità. Dulcis in fundo, abbiamo finanche ritrovato sul podio Lindsey Vonn, ritornata in attività dopo un lustro di assenza. La statunitense è così diventata la prima donna over 40 ad attestarsi nella top-!La riflessione sorge, pertanto, spontanea.