Lo Jolo pareggia ma si mangia le mani. Pietà e Montemurlo ko, sorride il Poggio

Mancano adesso centottanta minuti al termine della "regular season". E la ventottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, andata in archivio proprio ieri, porta giocoforza le formazioni di Prato e provincia a tracciare un bilancio in vista dell’ultimo (duplice) scatto che può fare la differenza fra un’annata da incorniciare ed una da dimenticare. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, con loche non è riuscito ad andare oltre il 2-2 sul campo del Novoli. La formazione di coach Ambrosio resta terza, ma non è riuscita ad approfittare del CSL Prato Social Club che ha compiuto una mezza impresa bloccando sullo 0-0 la capolista Settimello. Il Prato Nord ha di fatto festeggiato la salvezza grazie all’1-0 esterno nella tana della Virtus Rifredi ormai retrocessa (con gol di Lunardi).