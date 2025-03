Lo ha detto Javier Grande Fratello il putiferio prima della finale | È assurdo

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Non può finire così”.subbugliodelin onda questa sera su Canale 5. Una notizia che sta circolando da alcune ore sui social ha fatto inferocire una parte del pubblico. Tutto parte da presunte dichiarazioni fatte ieri daMartinez ad alcuni fan proprio su quello che accadrà nel reality show di Canale 5. Il pallavolista argentino avrebbe riferito in confidenza qualcosa che ha scioccato le sue sostenitrici.Ricordiamo che a giocarsi la vittoria sono Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e chi vincerà il super ballottaggio tra Chiara e Zeudi. Ma torniamo a. Martinez staserà sarà ovviamente in studio per fare il tifo per la sua “cavallina”. Ieri Javi ha passato la giornata insieme ad altri ex concorrenti.