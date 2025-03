Lo faccio subito appena esce Grande Fratello Helena avvisata | Javier ha appena fatto sapere tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

, ora ci siamo davvero. Lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5 si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione. Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Marivattoria Minghetti, Chiara Cainelli edPrestes: sono loro i superstiti, i concorrenti evidentemente più amati dal pubblico, che ha deciso di portarli fino alla fine del reality di Alfonso Signorini.Si sono create diverse coppie in questi mesi, anche se ora sono sono metà dentro e metà fuori e tra le più seguite c’è quella composta daed. Inizialmente i due hanno avuto flirt con altre persone nella casa, poi è scoppiato l’amore. Hanno anche parlato di passi importanti, come quello di costruire una famiglia.Leggi anche: “Lorenzo l’ha rubata”. Scoppia il caso al: MaVi lo accusa prima della finaleGF,rompe il silenzio suOvvio che gli Helevier estesso fanno il tifo per la modella brasiliana alla finalissima del GF.