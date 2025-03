Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 7-5, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri rialzano la testa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!19.56: Successo costruito nella prima parte di gara dagliche hanno comunque disputato un buon match gestendo bene anche i momenti più complicati. Due vittorie e due sconfitte finora per gliche affronteranno la Norvegia nel prossimo match, partita determinante in chiave playoff19.55. SIIIIIIIIIIIIIII! Arriva la bocciata ed anche il successo deglicon il punteggio di 7-5. Qualche patema di troppo nel finale ma l’porta a casa la seconda vittoria del Mondiale e si rimette in qualche modo in carreggiata19.54: La bocciata di Klima, ora basta la bocciata di Retornaz per regalare la vittoria agli19.51: Bene Retornaz che piazza la stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri19.