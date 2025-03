Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 6-4, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: ottavo end annullato, la mano resta agli azzurri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26: Una stone azzurra a punto dopo sei tiri del penultimo end19.21: Endcon la doppia bocciata di Retornaz che deve utilizzare la guardia per liberare la casa. La19.18: Bene Retornaz che con una bocciata libera la casa dalla stone ceca. Si va verso l’annullamento dell’end19.15: Non bene Mosaner qui. per due volte bisticcia con le guardie e lascia la stone ceca a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri19.12: Bravissimo Arman a scardinare la guardia centrale doppia dei cechi per ben due volte.no due stone azzurre a punto dopo 8 tiri19.08: Due stonene a punto dopo 4 tiri dell’end19.04: Nessun problema per Sepka che mette a segno il secondo punto e dunque laaccorcia le distanze: 6-4,che torna all’19.