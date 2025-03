Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 6-2, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: Retornaz chirurgico, quinto end annullato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38. Ancora un errore di Jurik che manca la bocciata e buitta via la stone lasciando due stone azzurre a punto18.35: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del sesto end18.28: End, l’resta avanti 6-2 dopo 5 end18.27: GANDE DOPPIA BOCCIATA DI! L’azzurro libera la casa e ora si va verso l’annullamento dell’end18.25: Ci provama resta una stone ceca a punto18.23. Due stone ceche a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend. Serve la bocciata doppia non facile per evitare il doppio punto avversario18.21: In un colpo solo Mosaner scardina le due guardie ceche e lascia la stone azzurra a punto quando mancano 7 tiri alla fine dell’end18.18: Una stone azzurra a punto dopo i primi quattro tiri delend18.