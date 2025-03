Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 6-2, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.25: Ci prova Retornaz ma resta una stone ceca a punto18.23. Due stone ceche a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del quinto end. Serve la bocciata doppia non facile per evitare il doppio punto avversario18.21: In un colpo solo Mosaner scardina le due guardie ceche e lascia la stone azzurra a punto quando mancano 7 tiri alla fine dell’end18.18: Una stone azzurra a punto dopo i primi quattro tiri del quinto end18.14:da uno per gli18.13:da uno o da due per l’! Klima cerca di aggirare la guardia azzurra e di piazzare la stone a unto ma resiste la stone azzurra, si va alla misurazione per la seconda18.06: La bocciata dei cechi toglie una sola stone azzurra dalla casa. Ne restano due18.03: Sempre due stone azzurre a punto dopo 8 tiri delend, un paio di errori dei cechi stanno favorendo il giocono18.