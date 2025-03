Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 5-2, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00: Due stonene adopo 5 tiri del quarto end17.55: Non sbaglia lo skip, trova la bocciata e riporta a +3 l’con ilnelend: 5-217.54: Potenziale gioco da due punti con la bocciata per Retornaz17.53: Una stone azzurra aquando manca l’ultimo tiro per entrambi gli skip17.50: Resta una stone ceca aquando mancano gli ultimi quattro tii delend. Ci sono due stone ceche e due azzurre nella casa. Situazione non semplice per Retornaz17.46: Una stone ceca ama senza guardia dopo 8 tiri delend17.42: Due stone azzurre adopo 4 tiri delend17.36: Non riesce la magia della doppia bocciata a Retornaz, gioco facile da due punti per lache accorcia le distanze17.