Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 3-2, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: i cechi si rimettono in carreggiata dopo il secondo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50: Resta una stone ceca a punto quando mancano gli ultimi quattro tii del terzo end. Ci sono due stone ceche e due azzurre nella casa. Situazione non semplice per Retornaz17.46: Una stone ceca a punto ma senza guardia8 tiri del terzo end17.42: Due stone azzurre a punto4 tiri del terzo end17.36: Non riesce la magia della doppia bocciata a Retornaz, gioco facile da due punti per lache accorcia le distanze17.33: Errore di retornaz nellam promozione della guardia che va a colpire la stone azzurra e lascia una stone ceca a punto. perpossibilità di gioco da due punti17.31: Una stone ceca a punto con una stonena nella casa a quattro tiri dalla fine dell’end17.27: Sbaglia la bocciata Jurik e lascia due stone azzurre a punto8 tiri17.