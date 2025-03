Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 3-0, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri partono con il piede giusto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del secondo end17.17: Non riesce la doppia bocciata a Klima che lascia la possibilità a retornaz di piazzare la terza stone a punto. non sbaglia l’azzurro e dunque si parte con l’subito avanti 3-017.14: sempre due stonene a punto quando mancano 4 tiri alla fine del primo end17.10: due stonene a punto dopo 6 tiri del primo end17.03: Inizia la gara, mano per l’17.01: Questi i componenti della squadra ceca: Lukas Klima (skip), Marek Cernovsky, Martin Jurik, Lukas Klipa16.58: La selezione azzurra, scelta dallo staff tecnico azzurro (il direttore tecnico Claudio Pescia e l’allenatore Ryan Fry), è composta dai seguenti atleti: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e lo skip Joel Retornaz, con Giacomo Colli nel ruolo di alternate.