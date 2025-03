Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik, ATP Miami 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:41 Sono 40 i Masters 1000 nell’immensa bacheca della leggenda serba.02:38 Ci siamo,in!02:25 Sarebbe clamoroso se il 1° titolo di Jakubfosse questo, in finale sul più vincente di sempre.02:20 Il serbo vuole quindi sfatare il tabù del titolo n.100 nella sua carriera che ormai manca solo della cifra tonda nei tornei ATP. Di fronte però c’è un astro nascente che renderà la vita molto difficile al 24 volte campione Slam.02:15 FINITA! Il tie-break decisivo a dare il successo a Andreeva e Shnaider. Tra pochi minuti l’attesissima finale maschile!01:25 Andreeva/Shnaider sono 6-3, 3-2 su Bucsa/Kato!00:00 No, è arrivata una comunicazione che dice che il gioco riprenderà alle 24:30 ora italiana, le 18:30 della Florida.23:33 Si riprende a giocare! Ina breve le ragazze.