Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik 6-7, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il ceco domina il tie-break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6(2)! Ilchiude un grandissimo primo set, andandoselo a prendere con l’accelerazione di dritto e lo smash perentorio. Se il serbo vorrà il 100° titolo dovrà ribaltare il risultato.4-6 Errore di dritto del.3-6 Con il rovescio lungoriga.2-6 Servizio e dritto, che sicurezza: 3 set point!2-5 Ace (4°):1-5 Non risponde di rovesciosulla seconda.0-5 Aveva comandato bene ma ha messo in rete la palla corta.0-4 Con la prima il.0-3 ERRORE GRATUITO, di dritto: altro mini-.0-2 Il nastro agevolaperò arriva in modo pazzesco e propone una volèe dorsale difficilissima: è vincente!0-1 Ace (7°).6-6 TIE-!40-0 Ace (3°).30-0 Out il rovescio dal centro di