Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik 6-7, 6-7, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il predestinato ceco vince in due tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:50b.7-6(2), 7-6(4)! Primante che manda in paradiso il. Ha giocato una partita pazzesca! Primo titolo mille per lui.4-6 Pensava uscisse la risposta di, si è stampata sulla riga. Altro match point.3-6 Altro gratuito di rovescio. Tre match point.3-5 Affossa in rete il dritto in palleggio. Mini-, ora è davvero difficilissima.3-4 In rete il rovescio dopo il servizio del. Mini-perduto!2-4 Primante importantissima. Si gira.2-3 In terra, che si difende con le unghie ma cede sotto le continue accelerazioni di Mensi,2-2 Con la prima il campione!1-2 Dopo uno scambio mozzafiatoriesce a recuperare il mini-! Decisivo il cross in corsa di dritto.0-2 Attacco pentito delche però raccoglie il rovescio in rete difensivo del serbo.