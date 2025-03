Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik 6-7, 6-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: altro tie-break?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio dritto in contropiede e benedizione.0-15 BUONO!!!! Clamoroso lob in controbalzo didopo essersi difeso volando da una parte all’altra del campo!6-5 Ancora palla corta, vince il punto.A-40 Servizio slice e rovescio di là.40-40 In rete il dritto del serbo.40-30 Servizio slice e dritto di là.30-30 Risolce una situazione scomodissima il serbo, attirando il rivale a rete e poi passandolo di rovescio!15-30 In rete il dritto dopo il servizio di. Gravissimo.15-15 Stranamente impreciso con il lungoriga di rovescio il serbo.15-0 Slice vincente.5-5 Stavolta fa tutto bene sul recupero il ceco.40-15 Era fuori il recupero di, lo ha preso sbagliando.40-0 Servizio dritto e smash.