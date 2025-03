Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik 6-7, 5-4, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il serbo resta avanti nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 A quindici.40-15 Risposta di rovescio nei piedi.40-0 Buono il clamoroso rovescio al bacio lungoriga di!30-0 Prima vincente.15-0 Senza senso la contro smorzata di. Era sulla palla comodamente, suicidio.4-4 Ace (11°).A-40 Ace (10°).40-40 Doppio fallo (1°)!!40-30 Ace (9°).30-30in campo per miracolo la risposta di dritto diche poi chiude di dritto ancora.30-15 Slice vincente.15-15 Prima vincente.0-15 In rete il dritto di, scarico qui.4-3 Ace (7°). A quindici.40-15 La risposta di dritto di.40-0 Servizio e dritto.30-0 Servizio vincente.15-0 Servizio e dritto.3-3 A quindici il ceco.40-15 Ace (8°).30-15 Gran coppia di accelerazioni di dritto di!30-0 Prima vincente.