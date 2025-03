Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik 4-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: c’è il contro-break del serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Gran tocco divicino alla rete, ci arriva ma scivola ancora.5-5 A zero!40-0 Non tiene in campo il rovescio difensivo.30-0 Dritto difensivo in rete.15-0 In rete il dritto nello scambio del ceco.4-5 Ace (6°). A quindicitorna avanti ma ha perso il.40-15 Non risponde di drittoalla seconda.30-15 Ace (5°).15-15 Chirurgico passante di dritto lungoriga di.15-0 Prima vincente.4-4 Punto pazzesco, dritto clamoroso lungoriga a rompere gli indugi perche trova il disumano recupero di. Riparte lo scambio e ilfa punto accelerando di dritto! Ripreso il ceco.40-30 Gran slice e dritto inpiede.30-30 Servizio e rovescio lungoriga.15-30 Errore di dritto in palleggio.