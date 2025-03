Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik 0-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: inizio e break del ceco

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Servizio e dritto.40-0 Ace (1°).30-0 In rete il lungoriga di dritto.15-0 Non riesce a passare di rovescio.0-3 Ace (2°). Tiene la battuta e conferma ilil!40-30 Si arrampica sullo smash.30-30 Gran risposta in chop, sulla riga del serbo. Sbaglia di dritto.30-15 Stop volley vincentedopo la risposta aggressiva di rovescio.30-0 Clamoroso lungoriga di dritto in corsa del.15-0 Prima vincente.0-2 Fuori anche questo dritto,.15-40 In progressione con il rovescio, ma poi commette un errore di dritto il serbo.15-30 Bella palla corta del serbo, la prima del match.0-30 Con il rovescio!0-15 Errore di dritto dopo il servizio.0-1 A quindici il.40-15 Ace (1°).