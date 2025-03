Superguidatv.it - Little Siberia: una dark-comedy tra le nevi della Finlandia – Recensione

Il tranquillo villaggio finlandese di Hurmevaara resta profondamente scosso in seguito alla caduta di un meteorite durante una notte d’inverno, con le prime stime ufficiali che danno al “sasso” piombato dal cielo un valore approssimativamente pari a un milione di euro. Naturale che l’oggetto faccia ora gola a molti ed è allora che il sindaco locale chiede a Joe, pastorecomunità e veterano di guerra, di custodirlo nel museo cittadino prima del già predisposto trasferimento a Londra.Inil religioso ha altresì il suo ben da fare, dopo la scoperta che la moglie è rimasta incinta. Peccato che lui, per via di una ferita di guerra in Afghanistan, non possa avere figli, con tutti i dubbi e le conseguenze del caso. Quando qualcuno cerca di rubare il meteorite la situazione si complica sempre di più e Joel non saprà di chi potersi fidare nel tentativo di svolgere il suo compito e al contempo comprendere il da farsi nella gestione del suo rapporto coniugale.