Lite per un rimprovero finisce in tragedia: due fratelli arrestati per la morte di un 45enne

Si sono consegnati spontaneamente ai carabinieri di Partinico e ora si trovano in stato di fermo i duedi 43 e 30 anni, accusati di aver provocato ladi undel posto durante un violento pestaggio avvenuto la sera di domenica 30 marzo. I due sono accusati di omicidio preterintenzionale, dopo aver massacrato di botte l’uomo in seguito a unain strada.La dinamica dell’aggressioneSecondo una prima ricostruzione, i dueavrebbero attaccato ile il figlio 17enne a causa di un banale diverbio legato a un. Padre e figlio sarebbero stati colpiti con calci e pugni, ma ad avere la peggio è stato il, che dopo aver perso conoscenza in seguito ai colpi ricevuti al volto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.