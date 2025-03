Tutto.tv - Lite accesa al GF, Mariavittoria contro Zeudi: “Ti sei fatta tutti” (VIDEO)

A un passo dalla finale del Grande Fratello, che si svolgerà questa sera, lunedì 31 marzo, c’è stata unamoltotraMinghetti eDi Palma. Le due se ne sono dette dii colori, al punto da scatenare il caos nella casa e, di conseguenza, il putiferio anche sui social. Anici accesi al GF tra, Chiara eGli animi nella casa del GF si sono accesi per l’ennesima volta a causa di una discussione tra. Tutto è cominciato nel momento in cui la Minghetti si è confrontata con Chiara Cainelli su alcune cose che si sono verificate di recente. In particolare, la dottoressa ha accusato la coinquilina di averla messa in mezzo in cose e discussioni che, in realtà non la riguardavano. Ad un certo punto, poi, nel dibattito si è intromessaDi Palma la quale ha colto la palla al balzo per accusaredi aver diffuso delle cattive voci sul suo conto.