L' Italia ha toccato il minimo storico di fecondità

AGI - Il 2024 inha fatto registrare il nuovodella: con 1,18 figli per donna viene superato ildi 1,19 del 1995, anno in cui peraltro erano nati 526 mila bambini contro i 370 mila dello scorso anno. Il tasso di natalità si attesta al 6,3 per mille, contro il 6,4 per mille del 2023. Continua a crescere l'età media al parto arrivata a 32,6 anni (+0,1 in decimi di anno sul 2023). Le famiglie sono sempre più ristrette, con una dimensione media che scende in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2. Aumento dell'aspettativa di vita Per le 58 milioni e 934 mila persone che vivono insi allunga, però, l'aspettativa di vita dalla nascita, che è arrivata a 83,4 anni, quasi cinque mesi in più rispetto al 2023. Aumentano i neo-cittadinini: sono 217 mila le acquisizioni della cittadinanzana concesse a cittadini stranieri residenti in, superato il precedente massimo di 214 mila raggiunto nel 2023.