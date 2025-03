Lanazione.it - L’Italia della fotografia d’autore ha una casa: il Cifa compie 20 anni

Arezzo, 31 marzo 2025 – Esiste un centro di eccellenza italiano che, da vent', celebra e promuove l'arte fotografica: il Centro Italianod'Autore (). Situato a Bibbiena, ilè stato istituito nel 2005 per volontàFederazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), con l'obiettivo di evitare la dispersioneproduzione più significativa degli autori italiani e valorizzare il patrimonioitaliana non professionale, da sempre al centro dell’attivitàFederazione, fondata nel 1948 e oggi presente con oltre 500 circoli affiliati e decine di migliaia di soci attivi su tutto il territorio nazionale. Ilrappresenta oggi un esempio unico nel panorama culturale italiano: un centro espositivo permanente, un archivio attivo, un motore culturale diffuso, profondamente radicato nel territorio e, al tempo stesso, proiettato in una visione nazionale e internazionale