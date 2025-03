Laspunta.it - Liszt & Friends un viaggio musicale tra epoche e stili

Leggi su Laspunta.it

Nella suggestiva cornice della Sala Borromini presso la Chiesa di Sant’Agnese in Agone a Piazza Navona, il giovane pianista Alfredo Conte ha guidato il pubblico in un affascinanteattraverso la storia della musica per pianoforte.Il programma del concerto ha offerto una panoramica sulle diversemusicali, mettendo in luce l’evoluzione del linguaggio pianistico. In opening, la “Fantasia cromatica e Fuga” di Johann Sebastian Bach nella trascrizione di Ferruccio Busoni, un brano che unisce la profondità del contrappunto barocco con la ricchezza armonica e timbrica del XX secolo. A seguire, il “Sonetto 104 del Petrarca” di Franz, un’opera dal lirismo intenso e dalla melodia avvolgente, ispirata ai celebri versi del poeta italiano. Il programma continuerà con la “Seconda Ballata” di, una composizione evocativa che narra in musica la struggente leggenda di Ero e Leandro.