L’Istat registra un nuovo calo della fecondità con 118 figli per donna Aumenta però l’aspettativa di vita

Continua ad aggravarsi ilin Italia. L’Istituto Nazionale di Statistica è tornato a fare il puntosituazione sugli indicatori demografici e l’andamentopopolazione e i datino una ulteriore riduzione delle nascite. Nel 2024 ne sono statete 370mila, con 1,18per, un dato che supera il minimo di 1,19 del 1995, quando erano nati 526mila bambini. Parallelamente, i nuclei famigliari si sono ristretti, scendendo in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2. Ildemografico, specifica, è assai più marcato al Sud, nei comuni delle Aree interne del Mezzogiorno. Le statistiche parlano di un tagliopopolazione in quattro comuni su cinque, con una variazione del 5 per mille sull’anno precedente. A livello regionale, il Trentino Alto Adige rimane al verticepiramide di maggiorin Italia, con 1,39in media pernel 2024 (dato comunque in diminuzione rispetto all’1,43 del 2023).