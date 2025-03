Ilfattoquotidiano.it - L’Istat conferma le anticipazioni Cgil, con la speranza di vita sale anche l’età per la pensione. Il governo: “Interverremo”

Ladidi un 65enne italianodi 4-5 mesi nel 2024 e raggiunge i 21,2 anni, il dato più alto dal 2019. Ottima notizia ma questo, come previsto, comportaun aumento delpensionabile e dei contributi per approdare all’assegno previdenziale. Il sistema pensionistico prevede infatti che si vada insempre più tardi se lasi allunga per non gravare troppo sui conti pubblici. “Non abbiamo fatto ancora il calcolo al centesimo ma verosimilmente l’aumento” delladia 65 anni nel 2024 “sarà tra i 4 e i 5 mesi”, affermano i ricercatori del, nel corso della conferenza stampa sui dati demografici pubblicati oggi. “Questo andrà a far si, spiegano, che ci sarà uno scatto ulteriore sulpensionabile”.Nel 2027pensionabile e i contributi necessari a raggiungere laanticipata dovrebbero aumentare di tre mesi arrivando a 67 anni e tre mesi per la vecchiaia e a 43 anni e un mese per l’anticipata.