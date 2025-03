Anteprima24.it - Lions Club Avellino e Benevento Host: patto di cooperazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl Gran Galà deisi riconferma evento attrattivo ed entusiasmante, organizzato quest’anno dai, per celebrare e promuovere latra i.Lo straordinario successo della serata del 29 Marzo 2025, nella splendida cornice de “Al borgo degli angeli”, è testimoniato dalla partecipazione entusiastica di oltre 150 sociprovenienti da tutto il Distretto 108Ya.Il meeting annuale degli, fondato nel 2023 dalNapoli, ilpiù antico del Distretto 108Ya, nato nel 1952 e secondo in Italia solo alMilano che delNaples fu il padrino. Il 22 dicembre 1955 vide la nascita deie Salerno, tutti preziosi germogli delNapoli, che da allora si sono adoperati nel segno del WE SERVE.