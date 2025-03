Ilnapolista.it - L’Inter sta per infilarsi in un tunnel terribile: 8 partite, tra cui due derby, due Bayern e Bologna (Gazzetta)

sta perin un: 8, tra cui due, due)Lacommenta così il calendario che in teoria sorride al Napoli:Il Napoli riparte dopo una lunga frenata (una sola vittoria nelle 7 gare precedenti) e guadagna 3 punti che gonfiano d’entusiasmo e fiducia squadra e città.sta perin un: 8, tra le quali due, dueMonaco e una trasferta a. Gli azzurri ne giocheranno solo 4 e, a parte il viaggio spinoso al Dall’Ara, incroceranno solo squadre della parte destra. Conte intravvede la possibilità di rosicchiare quei tre punti. A patto di ritrovare la condizione migliore. Anche ieri, dopo un ottimo primo tempo, il Napoli è calato e ha rischiato grosso.batte l’Udinese ma soffre tanto (2-1): Inzaghi finalmente espulsoha portato a casa altri 3 punti sofferti, come contro il Monza (in quell’occasione fu 3-2 da 0-2 ndr).