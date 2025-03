Inter-news.it - L’Inter comunica i 4 candidati al ‘Pirelli Player of the Month”: i nomi

hato i 4 calciatorial premio di miglior calciatore del mese di marzo. Ecco di chi si tratta.PRIMIhato, tramite i propri profili social, inativi dei 4 calciatorialof the”. di marzo Si tratta di Nicolò Barella, Alessandro?Bastoni,?Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu. Il sardo ha disputato 5 gare con la sua consueta qualità e solidità nell’arco dell’incontro, mettendo anche a referto 2 assist: uno per Marcus Thuram in Feyenoord-Inter e un altro per Lautaro Martinez nel 2-0 esterno di Inter-Atalanta. Il difensore italiano ha giocato altrettante partite nel mese di marzo, risultando decisivo nel consentire al mister Simone Inzaghi di sopperire all’assenza di esterni sinistri di ruolo. Bastoni ha dimostrato, in maniera emblematica, la duttilità e l’eterogeneità delle abilità di cui è in possesso.