Quifinanza.it - L’inflazione raggiunge il 2% a marzo, aumentano bollette e spesa alimentare

Leggi su Quifinanza.it

continua ad aumentare in Italia. Ai prezzi dei beni al consumo sono cresciuti dello 0,4%, facendo segnare il quarto mese consecutivo di risalita. Il dato è in netta crescita rispetto al 2024 e ha raggiunto il 2% annuo, considerato dagli economisti la soglia per un sistema in crescita sana.A determinare questo improvviso balzo di quasi mezzo punto percentuale sono soprattutto i cosiddetti beni volatili, come energia e alimentari, che sono esclusi daldi fondo. Questo dato, infatti, è rimasto stabile all’1,7% annuo.Quali beni sono cresciuti di prezzo e quali sono calatiL’aumento deldi2025 è trascinato dalle spese per la casa e l’energia. Nessun altro bene cresce così tanto di prezzo e al contempo pesa in quella misura sul dato totale. Anche se si tratta di un aumento estremo, il 6,4%, è tra i dati meno preoccupanti.