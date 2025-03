Ilfattoquotidiano.it - L’inflazione accelera in marzo e sale al 2%, spinta da alimentari e costi dell’energia

Significativo aumento delin. L‘incremento dei prezzi al consumo rispetto all’anno prima si attesta, secondo le stime preliminari dell’Istat, al 2%, a fronte dell’1,6% di febbraio. Nel confronto con lo scorso febbraio, i prezzi sono saliti in media dello 0,4%. “Tale evoluzione risente principalmente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice. Sono infatti inzione su base tendenziale sia i prezzi dei beni energetici (+3,2%, da +0,6%), spinti dalla componente non regolamentata (+1,3%, da -1,9%), sia quelli deglinon lavorati (+3,3%, da +2,9%)”, osserva l’Istat.acquisita per il 2025, ossia il dato che si avrebbe a fine anno con variazioni nulle nei prossimi mesi,a +1,4% per l’indice generale e a +0,9% per la componente di fondo.