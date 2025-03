Formiche.net - L’industria spaziale europea riparta dal legame Italia-Francia. Parla Cavaillolès (Arianespace)

Leggi su Formiche.net

L’avvio dei lanci commerciali di Ariane 6, insieme alla ripresa dei voli commerciali di Vega C, costituiscono un passaggio cruciale per la sovranità, soprattutto in un contesto geopolitico sempre più competitivo. La New Space Economy americana, però, nel frattempo ha rivoluzionato il settore, con attori privati come SpaceX che hanno imposto un nuovo paradigma basato su costi ridotti e un’alta frequenza di lanci. In questo contesto, l’Europa rischia di trovarsi tagliata fuori dal circolo dei big del settore. Airpress ne hato con David, amministratore delegato di, azienda francese specializzata nella gestione e nella commercializzazione di voli spaziali per soggetti e privati.Alla luce della recente accelerazione della new space economy, qual è la strategia diper inserirsi in questo mercato?Il primo passo della nostra strategia è tornare nello spazio in modo competitivo.