Iodonna.it - L'industria della moda, oggi, produce fino all'8% delle emissioni globali di gas serra. Oltre alle enormi pile di vestiti nel deserto di Atacama in Cile, visibili dallo spazio

Il tema rifiuti zero nellae nel tessile per la Giornata internazionale 2025 (30 marzo), promossa da Unep e Un-Habitat, vuole risponderedineldiinche si dice siano. Leggi anche › Colpo di fulmine. 5 brand disostenibile di cui innamorarsi nel 2025 Leggi anche › Giornata Rifiuti Zero. Miniguida anti spreco: 5 abitudini facili facili da adottare Attualmente sono generati ogni anno 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, pari a un camionspazzatura pieno di abiti inceneriti o gettati ogni secondo.L’all’8%di gas