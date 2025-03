Oasport.it - L’impresa ‘nascosta’ di Michela Moioli. È diventata una delle “grandissime” dello sport italiano

Venerdì 28 marzo 2025, l’Italia degliinvernali ha vissuto una giornata storica, sulla quale è doveroso oggi ritornare. Vuoi perché siamo ormai in primavera e il pubblico del nostro Paese ha effettuato il “cambio di stagione” dal punto di vistadiscipline da seguire, vuoi perché si parla di unoche – purtroppo – non fa presa sulla platea generalista, ovvero lo snowboard.Eppure, non più tardi di 72 ore fa,ha compiuto un’impresa con pochi eguali in ambito femminile. La ventinovenne bergamasca ha chiuso il cerchio, diventando la seconda azzurra de jure (terza de facto) a fregiarsi della Triplice Corona, leggasi la conquista – nell’arco della propria carriera – della medaglia d’oro olimpica, della medaglia d’oro mondiale e della classifica di Coppa del Mondo.