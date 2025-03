Quotidiano.net - L'importanza del riciclo: un'azione concreta che può fare la differenza

Il 18 marzo 2025 si celebra la Giornata Mondiale del, un’occasione importante per riflettere sull’impatto che le nostre scelte quotidiane hanno sull’ambiente. La buona abitudine del riciclare non è solo un gesto di responsabilità, ma un’per ridurre i rifiuti, risparmiare energia e proteggere l’aria e l’acqua che ci circondano. Ogni piccolo gesto puòla: separare correttamente i materiali, riutilizzare oggetti anziché buttarli via e scegliere prodotti sostenibili sono azioni che hanno risvolti estremamente positivi, spesso sottovalutati. L’Emilia-Romagna è tra le regioni più virtuose in Italia: già nel 2015 ha adottato una legge per promuovere l’economia circolare, un modello che mira a riutilizzare le risorse invece di sprecarle. Una filosofia vincente che non solo riduce l’inquinamento, ma crea anche nuove opportunità per l’ambiente e l’economia.