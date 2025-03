Lanazione.it - Limoni ‘sospesi’ a Porta a Lucca. Frutti a disposizione di passanti e persone in difficoltà

Pisa, 31 marzo 2025 – In poche ore i sacchetti con isono spariti. Presi uno dopo l’altro. Ma non è la prima volta che la signora residente in via Randaccio, una parallela di via di Gello, a due passi dalla Torre Pendente, regala la frutta. “Ho un albero die, quando mi avanzano, li lascio in strada”. Siamo in un quartiere residenziale, quello di, e quando chiediamo di alcune buste con la frutta comparse nei giorni scorsi, lesorridono. Perché è proprio questo che provoca la frutta offerta a chi ne ha bisogno, un sorriso. “Niente di eccezionale - assicura la proprietaria - un po’ sorpresa da tutta la pubblicità”. La foto deiè finita anche sulla pagina Facebook “Sei di Pisa se” con sotto tanti commenti entusiasti. “Signori si nasce”, scrive qualcuno.