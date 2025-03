LIFE STREAMS e il ‘ritorno’ della trota mediterranea

Leggi su Funweek.it

La(Salmo ghigii) torna a ripopolare il ParcoMaiella grazie al progetto, finanziato dall’Unione Europea (con il coinvolgimento di Legambiente, ISPRA e Noesis). Un’iniziativa complessa – estesa in realtà in sei aree pilota italiane (i Parchi NazionaliMaiella, Pollino, Monti Sibillini, Foreste Casentinesi, il Parco Regionale Montemarcello-Magra-Vara e cinque siti in Sardegna, con azioni di replicabilità in altre 19 aree del Paese) – che prevede varie fasi e diverse modalità di approccio.Partiamo dal principio, e cioè dalla necessità di far tornare lanelle nostre acque. Considerata una specie in pericolo critico nella Lista Rossa IUCN, negli anni laè stata minacciata – e in alcuni casi soppiantata – dalla presenza diatlantica (Salmo trutta) con conseguente diffusione di ibridazioni genetiche.