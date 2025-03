Davidemaggio.it - Lies Anatomy, le menzogne della sceneggiatrice di Grey’s Anatomy sputtanata dalla moglie

A volte la realtà supera la fantasia, e se negli anni alcune trame divi sono sembrate forzate o eccessive, sarà dipeso da quello che una delle sceneggiatrici era capace di inventare anche nella sua quotidianità, non solo nei copioni. Per capire di cosa si tratta, basterà sintonizzarsi questa sera alle 22.00 su Sky Crime per la prima puntatadocuserie.Tre episodi in tutto, uno in onda ogni lunedì, racconteranno l’incredibile storia di Elisabeth Finch, una delle ex autrici del famoso medical drama, che ha costruito il suo successo su un’elaborata rete di bugie. Trasformando presunte esperienze personali –lotta contro il cancro agli abusi subiti – in toccanti sceneggiature per quella che è diventata una delle serie più amate al mondo.Una narrazione che ha conquistato la fiducia di colleghi e pubblico, prima di rivelarsi una colossale menzogna.