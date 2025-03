Ilfoglio.it - L’identità internazionale dell’élite degli scacchi

European Individual Chess Championship 2025: da un podio di otto punti e mezzo su undici, condivisi tra i primi tre, la spunta il tedesco Matthias Bluebaum, che vince per spareggio tecnico. Ma un altro sorpasso di misura si è consumato in questo torneo, forse di minore impatto immediato, ma sicuramente rilevante per gliitaliani. Daniele Vocaturo, primo nel ranking nazionale da circa nove anni, è stato sorpassato di appena un punto elo dal giovanissimo (classe 2002) Francesco Sonis. Vocaturo è stato il terzo giocatore nato e cresciuto in Italia ad aver conseguito il titolo di Grande Maestro, prima di lui ci erano riusciti solo due pietre miliari dellosmo italiano: Michele Godena nel 1996 e, primo in assoluto, Sergio Mariotti nel 1974. Sono esclusi da questa lista Mario Silla Monticelli ed Enrico Paoli, che hanno ottenuto il titolo honoris causa, e Fabiano Caruana, l’italo-statunitense, attualmente numero cinque al mondo.