Libri | Carmine Aymone racconta Michael Jordan un volo tra sport storia e le note di Jackson

É in libreria e negli store digitali. L’uomo che sapeva volare (Garrincha Edizioni del brand editoriale Marotta & Cafiero – collana di basket Monsters – mini formato 8×13), il nuovo libro dello scrittore, giornalista e critico musicale (con un passatoivo alle spalle come giocatore semiprofessionista di basket e di tennis). Sabato 6 febbraio 1988. Finale gara delle schiacciate-Dominique Wilkins. L’uomo che sapeva volare nella visione narrativa dell’autoresi svolge in poco più di 1 secondo, quando il leggendario n° 23 sospeso in aria, sfidando le leggi di gravità, gli dèi, la natura e l’incredulità dei tifosi del Chicago Stadium, mentre si avvicinava al canestro, quella sera ha dimostrato al mondo che anche lui come Peter Pan, era un “ragazzo che sapeva volare”.